Keith Urban dreigt te hervallen in drank- en drugsmisbruik: “Dat kost hem zijn huwelijk met Nicole Kidman” Redactie

20 maart 2020

14u00

Bron: Primo 0 Celebrities Steekt zijn drugs- en alcoholverslaving de kop weer op en zal dat het einde betekenen van het huwelijk tussen Keith Urban (52) en Nicole Kidman (52)? Vrienden van de countryster zijn bang van wel. “Keith zou zich beter weer laten opnemen”, zeggen zij. “Want Nicole heeft het nu wel gehad met dat soort wangedrag.”

Dat Keith Urban zware drank- en drugsproblemen heeft gehad, is geweten. Nadat Keith van Australië naar Nashville was verhuisd, kwam hij er terecht in een milieu waar met zowel drank als drugs wel heel losjes werd omgegaan. Keiths zware gebruik bleef jarenlang aanslepen, tot hij zich in 1998 noodgedwongen liet opnemen in een afkickkliniek. “Hij had weinig keuze”, zegt een dealer die in die tijd aan de zanger leverde. “Anders had hij het niet overleefd. Bovendien wilde niemand nog met hem werken zolang hij zijn toestand niet onder controle had.”

Keith kwam clean uit de rehab en scoorde in 2001 meteen een nummer één-hit met ‘But For The Grace Of God’. Kennelijk was dat succes en de tournees die daaraan werden gekoppeld een aanleiding om opnieuw te gebruiken. Volgens de dealer erger dan ooit en in 2003 was Urban opnieuw rijp voor een ontwenningskuur.

Verleiding

Twee jaar later ontmoette hij Nicole Kidman en hoewel ze zich bewust was van zijn gebruik, slaagde Keith er lange tijd in er Nicole van te overtuigen dat hij alles in de hand had. Uiteindelijk liet ze Keith toch opnemen in de befaamde Betty Ford-kliniek.

De daaropvolgende jaren zou hij erin geslaagd zijn van drank en drugs af te blijven, maar volgens vrienden zou hij nu weer steeds meer in de verleiding komen. “Daar heeft zijn relatie met Nicole ook veel mee te maken”, zegt een vriend. “Ze hebben het de afgelopen jaren moeilijk gehad en kregen zelfs relatietherapie. En nog geen drie jaar geleden zijn ze ook een korte tijd uit elkaar geweest. Iedereen hoopt echter dat Keith nu niet toegeeft aan de verleiding van drank en drugs, want dat zou zijn huwelijk helemaal opblazen!”