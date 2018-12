Keith Richards laat sterke drank ‘en alle andere rommel’ staan TK

13 december 2018

08u58

Bron: ANP 0 Celebrities Keith Richards drinkt al bijna een jaar geen sterke drank meer. Dat vertelde de gitarist van de Rolling Stones aan het blad Rolling Stone. "Ik had er genoeg van", zei de Brit.

Voor Keith was het een grote stap om de alcohol te laten staan. De rocker had een reputatie, maar nu is hij er volgens eigen zeggen helemaal klaar mee. "Het was tijd om te stoppen. Ook met al die andere rommel.” Helemaal gestopt met drinken is de bijna 75-jarige Keith wel niet. Af en toe neemt hij nog wel een biertje en ook een glaasje wijn laat de gitarist zich op gezette tijden goed smaken.

Collega Ron Wood is blij dat Keith van de drank is. Zelf is de gitarist al sinds 2010 gestopt na jaren van drank- en drugsmisbruik. "Keith is nu veel prettiger in de omgang", zegt Ronnie. "Het is nu veel fijner om met hem te werken. Hij staat meer open voor nieuwe dingen.”