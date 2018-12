Keira Knightley stopte bijna met acteren: “Mijn carrière leverde me een posttraumatische stressstoornis op” MVO

26 december 2018

15u42

Bron: ANP 0 Celebrities Keira Knightley (33) geeft toe dat ze een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen door haar carrière in Hollywood. In een interview met The Sunday Times Style vertelt de actrice: “Ik had PTSS en paniekaanvallen. Ik kon letterlijk een jaar niet werken en ik wist niet of daar een einde aan zou komen”.

De actrice wilde bijna stoppen met acteren na een zenuwinzinking in 2007. Door de constante kritiek van de pers over haar gewicht, uiterlijk en acteertalent, voelde ze de druk om perfect te zijn. “Ik wilde altijd de beste zijn, en ik wilde altijd perfect zijn,” zegt Knightley. Ze is blij dat haar familie en vrienden haar steunden in die tijd. “Ik heb een solide basis, godzijdank. Mijn familie en een kleine cirkel goede vrienden hebben me er bovenop geholpen. Ik denk dat, zonder hun steun, het anders was afgelopen.”

Knightley, die in december geridderd werd door de Engelse koningin Elizabeth, ging uiteindelijk door met haar Hollywoodcarrière. “Ik wilde niet dat zij zouden winnen. Het enige wat ik wil doen is films maken.”