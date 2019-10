Keira Knightley op het randje van zenuwinzinking na aanvaringen met paparazzi SDE

21 oktober 2019

12u30

Bron: The Telegraph 0 Celebrities In een interview met The Telegraph vertelt Keira Knightley (34) hoe de voortdurende aandacht van de paparazzi haar jaren geleden tot op het randje van een zenuwinzinking bracht.

Toen ze begin twintig was, nam de carrière van Keira Knightley een hoge vlucht. Ze werd gecast in de ‘Pirates of the Caribbean’-filmreeks en dat betekende heel wat bekendheid en dus ook aandacht voor haar privéleven. De actrice vertelt in The Telegraph hoe in die periode de paparazzi vooral geïnteresseerd was in beelden van sterren als Britney Spears en Amy Winehouse, die moeilijk om konden met die constante aandacht. “De waarde van de foto’s van bekende jonge vrouwen in die periode steeg als ze een erg negatieve kant hadden", zegt Keira. “Dus als je nog geen zenuwinzinking had, dan probeerden ze je wel te dwingen om dingen te doen die de waarde van de foto’s zo hoog zou laten stijgen, als de beelden waarop je er wel een had. Ik herinner me dat Scarlett Johansson van de baan werd gereden in Los Angeles en iemand probeerde dat vervolgens ook bij mij te doen, in Kentish Town. Ik vertelde hen dat ik iemand ging vermoorden en zij zeiden dat ze nog meer geld zouden krijgen als ik dat zou doen... Ik weet niet hoe het nu gaat, maar er was zeker een moment waarop ik het allemaal achter mij wilde laten. Ik had niet het gevoel dat het goed zou aflopen.”

In het verleden praatte de actrice al openlijk over de paniekaanvallen waaraan ze onder meer leed. Zo vertelde ze in januari aan het magazine Balance dat ze in 2008 genomineerd was voor een Bafta voor ‘beste actrice’, maar op dat moment al drie maanden haar huis niet uitkwam. “Ik kon op geen enkele manier over die rode loper lopen zonder een paniekaanval te krijgen. En dus probeerde ik hypnotherapie, dat werkte. Gelukkig heb ik dat gevoel al lang niet meer gehad.” De actrice is ondertussen getrouwd met muzikant James Righton. Samen hebben ze twee kinderen.