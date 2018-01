Keira Knightley is geen fan van moderne films: "Bijna elk meisje wordt erin verkracht" MVO

Keira Knightley (32) is niet vaak te zien in films die zich in het hedendaagse tijdperk afspelen. In plaats daarvan kiest ze vaak voor geschiedenisstukken, omdat vrouwen daarin volgens haar beter behandeld worden.

"Ik kies niet vaak voor moderne films, omdat vrouwen daarin zo vaak verkracht worden," beaamt de Britse actrice. "Er is iets smaakloos dat steeds weer opduikt in het afbeelden van vrouwen. Dat terwijl ik veel aanbiedingen krijg voor geschiedenisfilms, waarin wél interessante vrouwelijke personages zitten.

In haar laatste film speelt Knightley een schrijfster, Colette, die het moet opnemen tegen haar echtgenoot. Hij probeert namelijk haar werk te stelen en het voor te doen als zijn eigen prestatie. "Ik schrik er niet van dat zo'n verhaal net nu verteld wordt op het grote scherm. Er wordt eindelijk naar vrouwen geluisterd, hun verhalen zijn belangrijk, wanneer ze ook plaatsvonden."

Toch is er wat verbetering op til, zegt ze. "Tegenwoordig krijg ik scripts toegestuurd die zich in het heden afspelen, maar waarin géén vrouw verkracht wordt op de eerste vijf pagina's én waarin er niet alleen vrouwen zitten om de liefhebbende vrouw of het liefje te spelen. Dat is al een begin."