Keira Knightley in grootste geheim bevallen van tweede kind TDS

13 september 2019

20u13

Bron: ANP 0 Celebrities Actrice Keira Knightley (34) is al bevallen van haar tweede kind dat ze kreeg met echtgenoot James Righton. Het paar is vrijdag in Londen gespot tijdens een wandeling met de kinderwagen, zo blijkt uit foto’s van Daily Mail.

De ‘Pirates of the Caribbean’-ster maakte haar zwangerschap in mei openbaar door op een Chanelfeestje in Parijs in positiekleding te verschijnen. De 34-jarige actrice en de 35-jarige muzikant leerden elkaar kennen in 2011 en trouwden twee jaar later. Het Britse stel heeft al een dochtertje van vier, Edie.