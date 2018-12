Keira Knightley geridderd door prins Charles Showredactie

14 december 2018

07u10

Bron: AD.nl 0 Celebrities Keira Knightley mag zich voortaan officier in de 'most excellent order of the British Empire' (OBE) noemen. De actrice werd gisteren geridderd door prins Charles. Ook acteur en schrijver Timothy Bentinck en zangeres en rapper Ms. Dynamite werden op Buckingham Palace onderscheiden.

Keira kreeg de titel OBE vanwege haar verdiensten in de dramawereld en haar liefdadigheidswerk. Ms. Dynamite, die eigenlijk Niomi Arleen McLean-Daley heet, en Timothy kregen een lagere rang, zij mogen zich lid in de Orde van het Britse Rijk (MBE) noemen.



In het Verenigd Koninkrijk worden per jaar zo'n 25 lintjes-ceremonies georganiseerd. Geregeld worden de ontvangers door koningin Elizabeth geëerd, maar zij laat zich vaak vervangen door haar zoon prins Charles of haar kleinzoon prins William.