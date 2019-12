Keert Oasis terug? Noel en Liam Gallagher hinten op een verzoening KD

23 december 2019

08u01 1 Celebrities Noel en Liam Gallagher zijn niet de beste maatjes, maar de ruziënde broers lijken hun oorlog te willen staken. Volgens buitenlandse media staat er in 2021 een reünie gepland van de band Oasis. Noel zou daar sterk op hinten.

“Onze familie is nooit close geweest, maar ik ken geen enkele persoon die een perfecte familie heeft. Echt waar, geen enkele persoon. Maar je kan je wel met elkaar verzoenen, dat is iets goeds”, klinkt het in The Sunday Times. Noel en Liam leven sinds 2009 in onvrede met elkaar. Fans hopen al jaren op een reünie, en die zit er mogelijks aan te komen. De twee zouden graag terug door een deur kunnen, al was het maar om hun moeder Peggy een plezier te doen. “Onze moeder leeft nog en ze heeft het erg moeilijk met onze ruzie. Voor is het belangrijk dat we broers blijven. Het zou mooi zijn moesten we met ons drietjes terug samen kunnen zijn”, zei Noels jongere broer Liam eerder al.