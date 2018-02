Keek u ook zo graag naar 'The Nanny'? Zo ziet de cast er vandaag uit MVO

08 februari 2018

13u28 0

De razendpopulaire tv-reeks 'The Nanny' was voor het eerst op het scherm te zien in 1993. De laatste aflevering werd dan weer in 1999 uitgezonden, om daarna herhaald te worden tot in de oneindigheid. Met als gevolg dat vele generaties zich al kostelijk hebben geamuseerd met de gekke kuren van babysitter Fran en haar grote liefde Mr. Sheffield (99% van de tijd uitgesproken als "Mr. Sheffieeeeeld" in de herkenbare nasale stem). Vandaag ziet de cast er echter heel anders uit dan toen...