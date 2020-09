Keanu Reeves start crowdfundingcampagne op voor eerste graphic novel SDE

27 september 2020

14u48 1 Celebrities Keanu Reeves (56) heeft er een nieuwe hobby bij. De acteur uit onder meer ‘The Matrix’ heeft namelijk een eerste comic book geschreven. Daarvoor werd een crowdfundingactie opgestart, die op nog geen maand tijd al ruim dubbel zoveel als voorzien heeft opgebracht.

“Vroeger verzamelde ik comic books, en ik ben er gek op”, vertelt Keanu Reeves in een filmpje op z'n Kickstarter-pagina. “Dus zij zeiden: ‘Wil je zelf eens een comic book maken?’ En ik antwoordde: ‘Yeah!’” ‘Zij’, dat is BOOM! Studios, een uitgeverij met al zo'n vijftien jaar ervaring in de business. Ze sloegen de handen in elkaar met de Matrix-acteur om een eigen graphic novel te ontwikkelen. Daarvoor kon Keanu rekenen op de expertise van onder meer schrijver Matt Kindt (‘Justice League of America’) en tekenaar Ron Garney (‘Wolverine’, ‘Captain America’).

Het resultaat is ‘BRZRKR’ (spreek uit: Berzerker). Een graphic novel over een halfgod die vervloekt is en daardoor genoodzaakt tot geweld. Na eeuwenlang ronddolen vindt hij eindelijk een doel in het leven: hij werkt voor de Amerikaanse overheid om de gevechten te leveren die te gewelddadig en te gevaarlijk zijn voor iemand anders. In ruil krijgt hij op termijn de waarheid over z'n bestaan te horen, en hoe hij een einde moet maken aan de vloek. Om het met de woorden van bedenker Keanu te zeggen: “Het heeft alles wat je wil in een comic book: geweldige tekeningen en kleuren en een geweldig verhaal. Het heeft actie, het heeft wat romantiek en het gaat ergens over."

Om ‘BRZRKR’ (dat 12 hoofdstukken zal tellen, die gebundeld worden in 3 graphic novels) te financieren, werd een crowdfundingactie opgestart op Kickstarter. Keanu en de zijnen gingen sinds begin september een maand lang op zoek naar 50.000 dollar (42.977 euro). Maar nu - op enkele dagen van de deadline - zitten ze al aan 1.157.957 dollar (995.318 euro). Ruim het dubbele van het beoogde bedrag dus.

Wie zelf interesse heeft in de comic books, kan nog tot 1 oktober de actie steunen via Kickstarter.

