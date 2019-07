Keanu Reeves past voor begrafenis eigen vader Redactie

31 juli 2019

Keanu Reeves (54) was niet aanwezig op de begrafenis van zijn vader Samuel Reeves. De vader van de acteur is al decennia verslaafd aan heroïne, en liet zijn zoon in de steek toen hij nog een kind was. Toch smeekte Samuel de afgelopen jaren om een verzoening, maar daar wilde Keanu niet van weten.

“Keanu heeft alle banden met zijn familie doorgeknipt”, zeggen insiders. “Het was nochtans Samuels laatste wens om het bij te leggen met zijn zoon. Maar hij heeft Keanu in geen jaren gezien of gehoord. Samuel wist dat hij het verknald had en wilde orde op zaken stellen, aan een band werken met zijn zoon. Maar hij kreeg geen gehoor.”

Volgens bronnen zou ook de rest van de familie nog steeds op een verzoening aansturen. “Maar ze beseffen dat ze Keanu wellicht nooit meer zullen zien.” De ouders van Keanu gingen uit elkaar toen hij 15 jaar was. De acteur en zijn moeder gingen in Los Angeles wonen, Samuel trok naar Hawaï, waarna hij in een neerwaartse spiraal terechtkwam.