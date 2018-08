Keanu Reeves nam ooit een Cola-reclame op, en daarvoor moest hij iets heel speciaals doen TK

08 augustus 2018

11u38

Bron: People 0 Celebrities Alle topacteurs zijn ooit onderaan de ladder begonnen. Intussen mag Keanu Reeves dan een gevestigde Hollywoodwaarde zijn, zijn eerste jobs waren een stuk minder luxueus. Zo sleepte hij in 1983 de hoofdrol in de wacht voor een Coca-Cola-reclame, en daarvoor moest hij warempel zijn benen scheren.

De gevierde acteur mocht gisteren plaatsnemen op de sofa van talkshowhost James Corden. Die confronteerde hem met een van zijn eerste acteerprestaties: een commercial voor Coca-Cola. Een bescheiden opdracht, maar Reeves nam die naar eigen zeggen bloedserieus.

"Het was een shoot van drie dagen", vertelde hij aan Corden. "Ik moest een jonge fietser spelen die deelnam aan een grote race en gecoacht werd door zijn vader. En ik ging er helemaal in op, want het was een van de eerste opdrachten na mijn schooljaren en er gingen nieuwe deuren voor mij open."

Reeves paste zelfs de rigoureuze 'method acting'-methode toe, waarbij je jezelf probeert te versmelten met je personage. "Ik heb mijn benen geschoren", lachtte hij. "En ik heb zoveel coca-cola's moeten drinken!"