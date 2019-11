Keanu Reeves hervindt geloof in de liefde: acteur maakt rodeloperdebuut met vriendin Alexandra Grant SDE

05 november 2019

Bron: Metro/HollywoodLife 5 Celebrities Sinds de dood van zijn dochtertje in 1999, leidde Keanu Reeves (55) ogenschijnlijk een vrijgezellenbestaan. Geen opvallende relaties met collega-filmsterren, geen affaires met supermodellen. Maar het lijkt erop dat de acteur dan toch eindelijk de liefde gevonden heeft. Op de rode loper van het LACMA Art and Film Gala verscheen hij aan de zijde van Alexandra Grant (46), een kunstenares die hij al jaren kent.

Keanu Reeves is al jarenlang een van de meest beroemde gezichten in Hollywood. Je zou verwachten dat daar dan ook een bloeiend liefdesleven bij hoort, maar in het geval van Reeves is niets minder waar. Hoewel hij hier en daar wel gelinkt werd aan een collega, leken die ‘relaties’ nooit op iets serieus uit te draaien. Het gevolg van een tragedie uit zijn verleden, zo blijkt. Eind jaren negentig had Keanu een relatie met Jennifer Syme, een beginnende actrice en persoonlijke assistente. Het koppel was erg gelukkig en dacht zelfs aan gezinsuitbreiding. Op 24 december 1999 kwam hun dochtertje Ava ter wereld. Helaas werd het meisje doodgeboren. Het betekende ook het einde van Keanu’s relatie met Jennifer, al bleven ze wel goede vrienden. Maar enkele maanden later sloeg het noodlot opnieuw toe. Op 2 april 2000, een dag nadat de twee nog samen waren gaan brunchen, verloor Jennifer de controle over haar auto en reed ze in op drie geparkeerde auto’s. De vrouw werd uit haar auto gezwierd en stierf ter plaatse. Ze was amper 28 jaar oud.

Haar dood sloeg diepe wonden bij Keanu. “Soms lijkt het alsof hij zichzelf niet meer vertrouwt om een relatie met wie dan ook aan te gaan", vertelde een van zijn beste vrienden aan People. Keanu zelf voelde zich vooral eenzaam, vertelde hij aan Star2: “Ik ben een eenzame kerel. Ik heb niemand in mijn leven. Maar moest het toch nog gebeuren, dan zou ik die andere persoon respecteren en liefhebben. Hopelijk zal het ooit nog gebeuren.”

Alexandra

En kijk: negentien jaar na de dood van Jennifer heeft Keanu opnieuw de liefde gevonden. Deze keer bij Alexandra Grant, een Amerikaanse kunstenares die zich vooral toelegt op beeldhouwwerk en schilderkunst. De twee leerden elkaar ruim tien jaar geleden toevallig kennen tijdens een etentje. Het was het begin van een diepe vriendschap, maar ook van een professionele samenwerking, want in 2011 mocht Alexandra tekeningen maken voor het eerste boek van Keanu, ‘Ode To Happiness’. Vier jaar later voorzag ze ook de illustraties bij zijn poëzieboek ‘Shadows’. De samenwerking was blijkbaar zo aangenaam, dat het duo in de zomer van 2017 een eigen uitgeverij oprichtte: X Artists’ Books. Het bedrijf richt zich op “ongewone samenwerkingen" en boeken die “niet echt een plaats hebben omdat ze zich tussen genres bevinden”, vertelden Alexandra en Keanu in 2018 in een interview met Los Angeles Magazine. Volgens de journalist konden de twee het duidelijk erg goed met elkaar vinden en spraken ze “met een comfortabele afkortingen, gevoed door grappen van binnenuit en alwetende glimlachjes.”

En nu verschijnen de twee dus voor het eerst samen op de rode loper. Het is zo'n ongewoon gebaar voor deze acteur, die doorgaans heel erg op zijn privacy gesteld is, dat Keanu duidelijk lijkt maken dat hij opnieuw klaar is voor de liefde.