Keanu Reeves, de wereldster die altijd gewoon is gebleven

10 augustus 2019

06u00

Bron: Primo 0 Celebrities Acteur Keanu Reeves (54) is een raadselachtig figuur. Zijn bankrekening is dankzij zijn kassuccessen goed gevuld, en toch kiest hij voor een bescheiden leven. En ondanks enkele tragedies in zijn privéleven, heeft hij de hoop op de liefde nog niet opgegeven. “ Het spijt me dat mijn bestaan niet groots of subliem is”, verontschuldigt de Hollywoodster zich bij het grote publiek.

Keanu Reeves is een van de meest herkenbare gezichten ter wereld. Hij werd razend bekend met films als ‘Point Break’, ‘Speed’ en ‘The Matrix’ en is decennia later nog altijd goed voor rasechte kaskrakers. Zijn meest recente bioscoopfilm, ‘John Wick: Chapter 3 – Parabellum’ wist in zijn openingsweekend bijvoorbeeld al meteen 81 miljoen dollar op te halen. En ook in de romantische Netflix-komedie ‘Always Be My Maybe’ toont de nu 54-jarige acteur dat hij het acteren nog lang niet verleerd is. Maar ondanks zijn successen – en de bijbehorende bankrekening – is Reeves altijd erg gewoon gebleven. In het theater kiest hij voor de goedkoopste plaatsen en hij wordt regelmatig in de metro gespot. “Het spijt me dat mijn bestaan niet groots of subliem is”, grapte hij daarover. “Ik probeer gewoon niets te doen dat ik niet wil doen.”

Verhuizen

Keanu Reeves werd geboren in Beiroet, in Libanon. Toen hij amper drie jaar oud was, verliet zijn vader het ouderlijke huis. Zijn moeder Patricia hertrouwde verschillende keren en volgde haar nieuwe echtgenoten naar Sydney, New York en Toronto. De kleine Keanu ging met haar mee. Patricia’s tweede echtgenoot Paul Aaron, een film- en theaterregisseur, liet de toen 15-jarige jongen voor het eerst proeven van de filmwereld. Keanu mocht meewerken als productieassistent bij de films van zijn stiefvader.

Op school ging het minder goed. Op vijf jaar tijd versleet Keanu vier scholen – omdat Patricia besloot te verhuizen of omdat de leerkrachten hem aanraadden om elders te gaan studeren. “Ik was een beetje te onstuimig en kon mijn mond niet genoeg houden”, vertelde Keanu daarover. “Ik was over het algemeen niet de meest geoliede machine in de school. Maar ik had het geluk dat ik wist wat ik wilde doen. Ik had een creatieve ambitie.”

En al snel slaagde Keanu erin om die droom waar te maken. Al in 1986 kreeg hij zijn eerste filmrol, in de hockeyfilm ‘Youngblood’. Sindsdien is hij niet gestopt met acteren, al is hij wel erg selectief wat zijn rollen betreft. “Voor mij moet er echt een reden zijn om een film te maken”, vertelt hij. “Er moet een goede ‘waarom’ zijn om het verhaal te vertellen.”

Tragedie

Hoewel Keanu’s carrière op rolletjes liep, ging het in zijn privéleven minder goed. In 1989 ontmoette hij River Phoenix op de set van ‘I Love You To Death’. De twee werden meteen beste vrienden en speelden ook samen in ‘My Own Private Idaho’. Maar amper twee jaar later stierf River aan een overdosis. Keanu en hij waren op dat moment amper 23 jaar oud. “We deelden een artistieke fijngevoeligheid”, vertelde Keanu over zijn beste vriend. “Hij was sowieso mijn beste vriend van die tijd. Ik mis hem erg.”

Vijf jaar na het overlijden van River, ontmoette Keanu Jennifer Syme, de assistente van regisseur David Lynch. De twee vielen als een blok voor elkaar, en een jaar later was Jennifer zwanger. Maar op 24 december 1999 – terwijl Keanu ‘The Matrix’ aan het filmen was, sloeg het noodlot toe: hun dochtertje Ava werd na acht maanden dood geboren. Het koppel was zo aangedaan door Ava’s dood, dat hun relatie stukliep. Maar de tragedie eindigde daar niet: vijftien maanden later stierf Jennifer – amper 28 jaar oud – in een auto-ongeluk. Keanu heeft nooit veel gepraat over de gebeurtenissen, maar liet wel weten: “Verdriet verandert van vorm, maar het eindigt nooit.”

Sinds Jennifer heeft Keanu geen publieke relatie meer gehad, al werd hij recent hand in hand gespot met artieste Alexandra Grant (46). En hij heeft de liefde ook niet opgegeven, want hij vertelde ooit: “Het is altijd geweldig om vrouwen te ontmoeten. Als je een vrouw kan laten lachen, dan zie je het mooiste ding op Gods aarde.”

Goede doelen

Het fortuin van Keanu Reeves wordt ondertussen op 520 miljoen dollar - zo’n 463.613.061 euro - geraamd. Toch zou de acteur niet alles daarvan voor zichzelf houden. Het gerucht gaat dat hij bijna 80 miljoen dollar van de 114 miljoen dollar die hij voor zijn rol in de ‘Matrix’-films kreeg aan het make-up- en special effects-team gaf. Of het verhaal effectief klopt, is niet geweten, maar wat wel zeker is, is dat Reeves er contractueel voor zorgt dat de crew die aan zijn films meewerkt, goed verzorgd én betaald wordt.

Daarnaast geeft hij regelmatig geld aan enkele goede doelen ten voordele van kankeronderzoek die hij zelf heeft opgericht, en ook PETA, de SickKids Foundation en Stand Up to Cancer zijn goede doelen die regelmatig een donatie van hem mogen verwachten. Logisch, vindt Keanu. “Geld is echt het laatste waar ik aan denk. Met wat ik al verdiend heb, kan ik de komende eeuwen verderleven.”