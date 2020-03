Katy Perry zwanger van eerste kindje met Orlando Bloom SDE

05 maart 2020

07u42 18 Celebrities De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar nu zijn ze ook officieel bevestigd: Katy Perry (35) wordt voor de eerste keer moeder. Dat maakte de zangeres donderdag bekend via social media. In de videoclip van haar nieuwe nummer ‘Never Worn White’ laat ze haar beginnende babybuikje aan de wereld zien.

In de videoclip voor ‘Never Worn White’ wordt het nieuws dat Katy Perry zwanger is, wel erg duidelijk gemaakt. De zangeres wrijft regelmatig met haar handen over haar beginnende buikje, en wanneer ze in profiel gaat staan wordt pas echt duidelijk dat ze al even zwanger is. "Zo blij dat ik 'm niet meer in hoef te houden,", schrijft ze op Twitter bij de video, refererend aan haar buikje. “Of dat ik geen grote handtas meer moet dragen.”

Het is het eerste kindje voor Perry. Haar verloofde, Orlando Bloom, heeft al een zoon, Flynn (9), uit een vorige relatie. Het koppel is al sinds 2016 samen. Orlando vroeg haar in 2019 ten huwelijk, op Valentijnsdag. De twee lieten al een paar keer vallen dat ze graag samen een gezin zouden stichten, maar plakten daar nog een datum op. In november zei Orlando nog: “Ik wil echt genieten van mijn familie en vrienden, van mijn prachtige zoon, en ik wil graag nog meer kinderen. Wanneer ik daarmee begin, wil ik zeker zijn dat ik dat met heel mijn hart doe. Ik wil dat ik goed besef wat het juist betekent, in tegenstelling tot het romantische idee dat je van een relatie hebt.”