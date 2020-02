Katy Perry zakt in elkaar na gaslek tijdens opnames ‘American Idol’ MVO

24 februari 2020

10u43

Bron: AD 0 Celebrities Tijdens de opnames van de audities van ‘American Idol’ is de studio geëvacueerd in verband met een gaslek. Op beelden van de uitzending van aankomende zondag is te zien hoe juryleden Katy Perry, Luke Bryan en Lionel Richie opmerken dat ze gas ruiken, waarna iedereen het gebouw moet verlaten.

Perry lijkt zich in het clipje, dat People gisteren online zette, als eerste te realiseren dat er iets niet goed gaat in de studio. “Ruiken jullie ook gas? Het is best intens’’, vraagt ze aan haar collega’s. Bryan laat vervolgens aan de producenten weten dat er een flinke propaanlucht hangt. De zangeres staat vervolgens op omdat ze licht in haar hoofd wordt.

In de video is te zien hoe de brandweer met flink materiaal uitrukt voor het gaslek. De juryleden staan dan buiten en de clip eindigt met Perry die zegt: ‘Ik voel me niet goed’ en dan op de grond valt. Het filmpje is daarna meteen afgelopen, waardoor niet helemaal duidelijk is of de zangeres echt buiten westen is geraakt, of een grapje maakt.