Katy Perry was bang dat depressie haar te veel zou worden Redactie

03 augustus 2020

10u44

Bron: AD 0 Celebrities De Amerikaanse zangeres Katy Perry (35) was bang dat ze het gevecht tegen klinische depressie niet zou overleven. Dit vertelt Perry in een interview tegen de Sunday Times. In het interview spreekt ze openhartig over haar mentale problemen een paar jaar geleden.

De 35-jarige zangeres kreeg last van mentale problemen in 2017, als gevolg van werkdruk en slechte recensies van haar vijfde studio album Witness. “Ik werd heel depressief. Ik had geen andere keuze dan op deze emotionele reis te gaan. Anders had ik niet meer geleefd om 2018 aan te kunnen zien breken,” vertelt Perry. De zangeres voegt eraan toe dat het nu veel beter met haar gaat. “Ik heb de reis gemaakt, en nu kan ik weer genieten!”



Volgens Perry heeft de situatie haar geholpen om zichzelf klaar te stomen voor het moederschap. Ze verwacht haar eerste kindje samen met verloofde Orlando Bloom volgende maand