Katy Perry voelt zich slachtoffer van sociale media (maar verdient er wel miljoenen mee)

13u59 0 AFP Celebrities Katy Perry heeft genoeg van sociale media. Ze noemt zichzelf een 'slachtoffer' van Facebook en Instagram, die volgens haar "de neergang van de maatschappij" in de hand werken. Kleine kanttekening: de popster verdient er wel miljoenen per jaar mee.

Zelf zet ze op regelmatige basis foto's en video's op sociale media voor haar miljoenen volgers, maar Katy Perry verklaart nu dat ze het slachtoffer is van die media. Ze zegt dat ze onder constante druk staat om alles wat ze doet online te zetten "Instagram en Twitter zorgen voor de teloorgang van de maatschappij", zegt ze op een Britse website. Bovendien moedigt ze haar fans ook aan om zich niet te veel aan te trekken van sociale media. Ze moeten in de plaats daarvan "gewoon hun leven leiden".

Wanneer Katy wordt gevraagd naar haar eigen posts, antwoordt ze: "Ik zou er liever niet om geven. We kopen maar kleding en producten en doen ons op een bepaalde manier voor, maar dat is niet goed voor onze maatschappij. Als we het zouden doortrekken, denk ik echt dat het de teloorgang van de maatschappij zou betekenen. We moeten een balans vinden", gaat ze verder. "Ik probeer ook mijn eigen balans te vinden, want ook ik ben een even groot slachtoffer als al de rest."

Miljoenen

De wereldster heeft 68 miljoen volgers op Instagram en 108 miljoen op Twitter. Op Twitter was ze zelfs de eerste die de kaap van 100 miljoen volgers rondde. Met die cijfers stond ze daardoor in een lijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes op de vijfde plaats van 'Social Media Superstars'. Die volgers zorgden er in 2015 mee voor dat ze meer 135 miljoen dollar verdiende.

De superster plaatst geregeld berichten op sociale media onder de hashtag #KatyKatGloss (haar make-uplijn bij Covergirl). Telkens wanneer ze een foto plaatst van haar lippen - of oorbellen voor een ander merk dat ze vertegenwoordigt - bereikt ze honderden miljoenen mensen. Een strategie waar veel merken alleen maar van kunnen dromen.

Bovendien blijft het over haar privéleven behoorlijk stil op sociale media. Zeker wanneer je vergelijkt met andere sterren. Zouden ze in Los Angeles ook meedoen met 'dagen zonder klagen'?