Katy Perry vindt het moeilijk om haar privéleven privé te houden

Katy Perry vindt het erg moeilijk om haar privéleven echt privé te houden. Dat vertelde de zangeres tijdens een interview.

Katy Perry heeft miljoenen fans en volgers van over de hele wereld die alles over haar leven willen weten en dat beseft de zangeres maar al te goed. Ze geeft toe dat ze het erg moeilijk vindt om haar persoonlijk leven echt privé te houden. "Het voelt als wandelen op een strakke koord", vertelt ze daarover. "Je moet niet antwoorden op vragen, want je staat niet onder ede. En je hoeft niets op sociale media te zetten als je dat niet wilt, maar sommige mensen doen dat wel en ze gebruiken dat als 'hulpstuk'. Bekend zijn is iets wat komt kijken bij wat ik doe, maar het is niet waar ik op zoek naar was. Ik wou gewoon verhalen vertellen, zingen en contact maken met mensen."

Op date met Orlando Bloom

Katy deed de uitspraken enkele dagen nadat bekend raakte dat ze opnieuw gespot werd met haar ex-vriend Orlando Bloom. De twee genoten samen van een maaktijd op de Malediven. Op een verzoening hoeven de fans van Katy en Orlando niet te hopen, de ex-geliefden zouden gewoon nog altijd goede vrienden zijn. "Orlando en Katy waren elk apart aan het reizen en hebben gewoon met elkaar afgesproken op de Malediven. Ze hebben het leuk samen, maar het is echt niets serieus", klinkt het.

photo_news Katy en Orlando vormden een tijdje een koppel, maar zijn nu gewoon goede vrienden.