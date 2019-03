Katy Perry staat open voor duet met ‘aartsvijand’ Taylor Swift TK

16 maart 2019

12u49

Bron: ANP 0 Celebrities Katy Perry is wel toe aan een nieuwe stap in haar vorig jaar herstelde relatie met Taylor Swift. Nu de strijdbijl definitief is begraven, staat de zangeres zelfs open voor een samenwerking.

"Ik bedoel, ik werk ook samen met Zedd, dus waarom niet?", zo zei Katy op de rode loper van de iHeartRadio Music Awards tegen Entertainment Tonight. De zangeres was samen met de Duitse dj, met wie ze kort geleden de single 365 maakte, naar het evenement gekomen.

Katy en Taylor leefden ruim vijf jaar in onmin met elkaar omdat Katy volgens Taylor een paar dansers van haar zou hebben ingepikt voor haar tournee, wat 'not done' is in de muziekindustrie. Vorig jaar bleek dat de lucht is uitgeklaard tussen de twee, nadat Katy haar voormalig aartsrivaal een olijfboompje stuurde.