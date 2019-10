Katy Perry probeert 'rustgevende' ASMR-video te maken, maar mislukt daar volledig in MVO

24 oktober 2019

15u10

Bron: ANP 0 Celebrities Katy Perry probeert met haar nieuwe video aan te haken bij de ASMR-trend, ofwel Autonomous Sensory Meridian Response. Dat zijn video’s waardoor kijkers ontspannen door bepaalde prikkels in de video, zoals zacht gefluister of het gekraak van bepaalde voorwerpen. Het gaat de zangeres alleen niet zo heel goed af.

“Ik doe nu mijn eerste ASMR-video waarin ik de songtekst van mijn nummer Harleys in Hawaii voorlees”, begint Katy haar video. De zangeres zit achter een microfoon in een garage waar in de achtergrond monteur Bill bezig is met het schoonmaken van een motor. Terwijl Katy zachtjes fluisterend de lyrics van haar track opleest, maakt Bill op de achtergrond allerlei verschillende, harde geluidjes waar de zangeres zich aan stoort.

De zangeres sluit haar video zichtbaar geërgerd af. “Fuck this”, fluistert ze als Bill weer te hard bezig is met zijn motor. “Die tekst zit niet in het nummer, ik ben gewoon een beetje geïrriteerd.”

Het filmpje in waarschijnlijk in scène gezet (een garage is nu eenmal een no-go locatie voor ASMR), maar het blijft grappig om naar te kijken.