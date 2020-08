Katy Perry poseert in ondergoed enkele dagen na bevalling BDB

Bron: Instagram 0 Celebrities Met een grappige kwinkslag naar de MTV Video Music Awards deelde Katy Perry (35) zondagavond op Instagram een foto in ondergoed. Op het kiekje toonde de popster eerlijk hoe haar lichaam eruitziet na haar bevalling enkele dagen geleden.

Terwijl haar collega’s zich zondagavond tot in de puntjes uitgedost hadden voor de MTV Video Music Awards, deelde Perry een foto vanuit haar badkamer. Op het kiekje waren de zwangerschapskilo’s van de zangeres duidelijk te zien. Logisch, want de popster beviel op 27 augustus nog van haar eerste dochter Daisy Dove.

Als ode aan de awardshow poseerde Perry alsof ze op de rode loper stond. En dat deed ze met een portie zelfrelativering, zoals we van de popster gewoon zijn. “M’n haar en make-up zijn verzorgd door uitputting”, grapte ze. De zangeres liet ook weten dat haar borstvoedingsbeha van het merk Medela is en dat haar slipje van Fridamom komt.

Dat Perry geen problemen heeft met haar lichaam bleek ook uit de song die ze bij het beeld postte: ‘Not the end of the world’ vanop haar nieuwste plaat ‘Smile’.

