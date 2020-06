Katy Perry overwoog om uit het leven te stappen na haar breuk met Orlando Bloom MVO

29 juni 2020

13u46 0 Celebrities Ze heeft een nieuw album uit, ze is verloofd met haar grote liefde Orlando Bloom (43) én ze is in verwachting van haar eerste kindje: op dit moment gaat het Katy Perry (35) voor de wind. Helaas heeft ze een moeilijke periode achter de rug waarin ze heel wat minder gelukkig was. “Ik worstelde met zelfmoordgedachten.”

In 2017 dwaalde Perry door een diep dal. Ze was pas uit elkaar gegaan met haar verloofde, Orlando, en daar bovenop bleek dat haar vorige album, ‘Witness’, het slecht deed in de verkoop. “Ik zat echt in zak en as, want zowel mijn privéleven als mijn carrière hadden net een zware deuk gehad. Vanaf afstand zag het er misschien uit al een kleine tegenslag, maar voor mij was het kolossaal.” In mei dit jaar bekende ze voor het eerst dat ze last had van ‘golven van depressie’, maar dit keer onthulde ze de ware ernst van haar problemen.

“Ik had zo hard gewerkt”, blikt ze terug op het maken van ‘Witness’. “En ik had 100% gegeven in mijn relatie. Maar toch liep het allemaal fout, en ik had lange tijd niet het gevoel dat het beter zou worden. Ik overwoog om uit het leven te stappen...”

Katy, die de dochter is van twee dominees, meent dat haar geloof haar uiteindelijk gered heeft. “Ik zocht mijn toevlucht bij God. Hij inspireerde me om méér te zijn dan een eendimensionale popster. Als ik dat niet had gehad, zou ik me waarschijnlijk hebben verdronken in mijn verdriet, en dan was ik van een dak gesprongen. Maar ik heb manieren gevonden om dankbaar te zijn voor alles dat ik heb gekregen in het leven, dat mocht ik niet zomaar weggooien.”

Gelukkig voor Katy kwam ze weer op haar pootjes terecht. Ze verzoende zich met Orlando, en de twee verwachten nu hun eerste kindje, een dochter. Haar nieuwe muziek doet het veel beter dan de singles op haar vorige album. “Ik ben blij dat ik me heb kunnen vasthouden aan hoop”, zegt ze daarover. “Er is altijd licht aan het eind van de tunnel.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.