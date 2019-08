Katy Perry opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie KD

17 augustus 2019

09u27

Bron: PageSix 0 Celebrities Amper enkele dagen nadat Katy Perry door model Josh Kloss beschuldigd werd van seksueel wangedrag, komt ook een Russische presentatrice naar buiten met klachten over de zangeres. Volgens Tina Kandelaki probeerde Katy haar zonder haar toestemming te kussen, aldus Russische media.

De Engelstalige krant Page Six kon een getuigenis van de presentatrice in een Russische krant inkijken. In een interview zou ze Katy beschuldigd hebben van seksuele intimidatie. Tina beweert dat Katy haar probeerde te kussen op een feestje. “Ik werd uitgenodigd op een feestje waar Katy Perry, die dronken was, me uitkoos als een object waar ze haar passie kon op botvieren”, aldus het tv-gezicht. “Ik kon me gelukkig verweren en Katy vond al vlug een ander slachtoffer om mee te knuffelen en te kussen.”

Katy Perry heeft nog niet gereageerd op de beschuldigen, ook niet op die van Josh Kloss. Haar fans en vrienden gaan wel in de aanval en beweren dat Josh zijn verhaal verzonnen heeft om zelf in de spotlight te kunnen staan. De acteur blijft bij zijn bewering dat Katy zijn broek en ondergoed naar beneden trok op een feestje, maar de man die het feestje organiseerde meent zich niets van het incident te herinneren.

In het verleden werd Katy wel al eerder beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Toen ze als jurylid mocht opdraven in ‘American Idol’ werd ze bekritiseerd voor haar overdreven flirtgedrag met jonge, mannelijke kandidaten. Eén incident, dat op televisie werd uitgezonden, lijkt erg op het verhaal van de Russische tv-presentatrice. De 19-jarige kandidaat Benjamin Glaze had tijdens zijn auditie vermeld dat hij nog nooit iemand gekust had omdat hij dat moment enkel wilde delen met de juiste persoon. Wat later vroeg Katy hem om naar haar toe te komen omdat ze hem een kus op zijn wang wou geven. De jongen stemde hiermee in, maar op het laatste moment draaide Katy haar gezicht waardoor ze de tiener vol op de mond kuste. “Ik voelde me hier erg ongemakkelijk bij”, liet de jongen optekenen. “Als ze het gevraagd had, had ik ‘nee’ gezegd.”