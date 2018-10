Katy Perry last muziekpauze in TK

09 oktober 2018

09u49

Als haar huidige tournee erop zit, gaat Katy Perry het even rustig aan doen. "Ik ga niet gelijk een nieuw album maken, ik ben tien jaar aan het toeren geweest en wil even chillen", aldus de zangeres in schoenenblad Footwear News.

Katy wordt voor dat tijdschrift geïnterviewd vanwege haar nieuwe schoenenlijn. Ze wil de komende tijd wat meer aandacht besteden aan dat soort creatieve uitstapjes en verder rust nemen. Ze denkt dat dat haar zal helpen om zich te focussen op haar "spirituele en emotionele kant".

Daarnaast voelt de 33-jarige minder druk om zich te doen gelden. "Ik hou van muziek maken, ik hou van schrijven. Maar ik heb niet meer het idee dat ik een strijd hoef te leveren. Ik voel me een artiest. Ik hoef niets te bewijzen, en dat is een heel bevrijdend gevoel."

Haar vriend Orlando Bloom heeft haar geholpen rust te vinden, vertelt Katy. "Op een of andere manier trek ik mensen aan die heel echt zijn, en die me erop aanspreken als ik het te bont maak." Ook haar familie helpt daarbij. "Mijn zus woont naast me. Mijn familie is niet zo snel onder de indruk. Ze zijn trots op me, maar ze plaatsen me zeker niet op een voetstuk."