Katy Perry krijgt woede van kunstenaar over zich heen: "Ze heeft mijn artwork gestolen!" MVO

19 januari 2018

08u30 0 Celebrities Volgens Dom Sebastian zou Katy Perry zich schuldig hebben gemaakt aan het onrechtmatig gebruiken van zijn artwork. De kunstenaar laat via Instagram weten dat de single cover van 'Chained To The Rythm' wel erg veel lijkt op een werkje dat hij in 2012 heeft gemaakt. "Ze heeft mijn werk gestolen, zonder dat er ooit contact met mij is gezocht."

Wat Sebastian nog veel erger vindt, is dat de zangeres 'zijn' werk als merchandise verkoopt voor 30 euro per stuk, via haar website. "Ik ben in shock dat zowel Katy als haar platenmaatschappij Capitol Records het maar normaal vindt om mijn werk als dat van hen te verkopen! Ik heb geen cent gezien."

Dom krijgt veel bijval naar aanleiding van zijn bericht. "WTF!?", reageert iemand. "Klaag haar aan!", zegt een ander. Er is vooralsnog geen reactie gekomen uit 'kamp Perry'.