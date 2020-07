Katy Perry kiest Jennifer Aniston als meter voor ongeboren dochter SDE

12 juli 2020

15u07 0 Celebrities Over enkele weken moet zangeres Katy Perry (35) bevallen van een eerste kind, een dochtertje. Zoals de traditie het wil, moet er ook een meter gekozen worden. Die eer zou naar ‘Friends’-actrice Jennifer Aniston (51) gaan, een goede vriendin van Katy en haar verloofde Orlando Bloom (43).

Het is aftellen geblazen voor Katy Perry en haar verloofde Orlando Bloom. Nog maar een paar weken en dan kunnen ze hun dochtertje eindelijk in de armen houden. Nog iemand die uitkijkt naar de bevalling, is actrice Jennifer Aniston. Zij is al zo'n tien jaar bevriend met Katy en is naar verluidt gevraagd om ‘godmother’ te worden, meter van de kleine spruit. “Katy en Jen zijn erg close met elkaar", vertelt een bron aan The Mirror. “Tijdens de lockdown gingen ze vaak samen wandelen, met respect voor de social distancing natuurlijk. Ze brachten veel tijd samen door om bij te praten."

Jennifer zou dan ook erg vereerd zijn dat Katy en Orlando aan haar gedacht hebben. “Ze is er zo blij mee! Ze moest huilen toen ze het haar vroegen", klinkt het. Jennifer heeft al een petekindje: Coco, de 16-jarige dochter van haar ‘Friends’-collega Courteney Cox. Dat de band met Coco erg sterk is, laat Jennifer regelmatig zien op Instagram. “Je wordt zo snel groot", reageerde ze bijvoorbeeld op een foto van het meisje. “Of ben ik gewoon overbezorgd? Ik houd zo veel van je!” In het verleden gaf de actrice al toe dat ze ervan genoot wanneer ze mocht babysitten op de kinderen van haar vrienden. “Ik laat hen met mijn kleren en m’n juwelen spelen”, vertelde ze aan E! News. Dat belooft voor het dochtertje van Katy en Orlando.

