Katy Perry kampte met depressie na kritiek MVO

18 juli 2018

06u34

Bron: ANP 0 Celebrities De negatieve kritieken op haar album Witness uit 2017 hebben geleid tot een depressie voor Katy Perry (33). "Ik had een gebroken hart toen het publiek niet reageerde op mijn album, zoals ik gehoopt had dat ze zouden reageren."

In plaats van bij de pakken neer te zitten, zag Katy dit als een leermoment. "Muziek is mijn allergrootste liefde en ik geloof dan ook dan dit een boodschap van het universum was om mij een wijze les te leren. Het was een test om te kijken hoeveel ik van mezelf houd, ondanks het feit dat dit album niet scoorde zoals ik wenste. Het heeft me doen open staan voor een hogere macht, die me heeft verbonden met een kracht die ik nooit eerder dacht te hebben. Het was alsof ik een nieuwe basis kreeg, vanuit mijn ziel."

Inmiddels is de zangeres weer helemaal 'zen' met zichzelf, dankzij haar spirituele ervaring. Door dichter bij zichzelf te staan, en daarmee balans te creëren, heeft Katy naar eigen zeggen warmere relaties met haar naasten en 'is ze gelukkiger dan ooit'.