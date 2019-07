Katy Perry hoopt dat andere mensen iets kunnen leren van haar hernieuwde vriendschap met Taylor Swift SD

17 juli 2019

17 juli 2019

Celebrities Het zat er jarenlang bovenarms op tussen Katy Perry (34) en Taylor Swift (29), maar recent hebben de twee popprinsessen hun ruzie bijgelegd. En daar kunnen nog veel mensen iets van leren, denkt Perry.

In een interview in de Australische ‘The Kyle & Jackie O Show’ vertelt Katy Perry over haar ruzie met Taylor Swift. “Ik stuurde haar vrij letterlijk een olijftak en een briefje waarin ik mij verontschuldigde voor mijn deel in de ruzie”, zegt ze. “En dan ging ik naar haar toe en zei ik: ‘Hey, het is lang geleden en ik denk dat we allebei al wat opgegroeid zijn. Ik wilde gewoon zeggen dat het me spijt en dat ik er voor je ben. Ik hou van je en ik hoop dat we in de toekomst vrienden kunnen zijn.’" Daarop wisselden de twee popsterren telefoonnummers uit en begonnen ze elkaar regelmatig te sms’en. Een vriendschap ontstond. “Ik kan haar vertrouwen en zij kan mij vertrouwen", deelt Katy Perry mee. “We lopen elkaar tegen het lijf in de hallen van de muziekindustrie en we proberen elkaar niet te vermijden. We omhelzen elkaar. Het is geweldig dat we deze kans kregen om te veranderen, en ik hoop dat andere mensen daar iets van kunnen leren.”

De zangeressen leefden sinds 2013 in onmin met elkaar, toen Taylor beweerde dat Katy een paar dansers van haar zou hebben ingepikt voor haar eigen tournee.