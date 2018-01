Katy Perry, Heidi Klum en Minnie Mouse vieren haar ster op de Hollywood Walk of Fame KDL

23 januari 2018

11u58 4 Celebrities Negentig jaar geleden verscheen Minnie Mouse voor het eerst, in Walt Disneys tekenfilm 'Steamboat Willie'. De levensgezellin van Mickey Mouse kreeg naar aanleiding daarvan maandag een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Mickey kreeg al in 1978, veertig jaar geleden, een ster op die Walk of Fame. "Na negentig jaar in showbusiness werd het tijd dat je jouw ster kreeg", aldus Disney-CEO Bob Iger, die Minnie Mouse een "icoon" noemde. Zangeres Katy Perry en model en presentatrice Heidi Klum woonden de festiviteiten bij.