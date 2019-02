Katy Perry getuigt over het huwelijksaanzoek van Orlando Bloom: “Alles ging mis” KD

26 februari 2019

15u10

Bron: Kimmel 0 Celebrities Katy Perry (34) en Orlando Bloom (42) verloofden zich enkele weken geleden. De zangeres vertelde in de talkshow van Jimmy Kimmel hoe het aanzoek precies gebeurde. “Alles ging mis”, lacht de ster.

“We gingen samen iets eten en ik dacht dat we daarna kunst zouden bezichtigen, maar plots stopte hij bij een helikopter. Er was champagne in de helikopter en de ring zat in z'n jaszak", aldus Katy Perry. Alles verliep volgens plan, tot Orlando de ring wilde uithalen. Het doosje waarin hij de ringen had opgeborgen was te groot voor z’n jaszak, waardoor hij het niet meer uit z'n jas kreeg. “Hij scheurde zijn jaszak en stootte de champagnefles met z’n elleboog omver”, lacht de zangeres. De popster was gelukkig nog steeds gecharmeerd door haar vriend en zei “ja”. Gelukkig maar, want Orlando had daarna nog een geheim feest geregeld met al hun vrienden en familie.