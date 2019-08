Katy Perry gaat viraal op Twitter met doodnormale boodschap: “Kunnen we gewoon eens lief voor elkaar zijn?” Redactie

12 augustus 2019

09u35

Bron: AD 0 Celebrities Popster Katy Perry (34) oogst op Twitter bijzonder veel lof met een doodnormale boodschap. In haar tweet vraagt de zangeres zich af waarom mensen niet lief en aardig voor elkaar kunnen zijn. “Waarom is dat zo moeilijk?”, aldus de zangeres. Haar post is qua likes en retweets bijna 30 keer zo succesvol als een gemiddelde tweet van de Amerikaanse.

Als de meest gevolgde persoon op Twitter (107 miljoen fans) is Perry wel wat gewend qua online-interacties. Maar zelfs voor Katy zijn ruim 14.000 likes en 5000 retweets binnen een uur grote aantallen. Haar alledaagse boodschap slaat onalledaags aan; hoewel een enkeling erop wijst dat de superster in het verleden ook niet altijd even vriendelijk was, regent het reacties van mensen die blij zijn dat ze het zegt.

Can’t we all just be kind and good? Why is that so hard? KATY PERRY(@ katyperry) link

Schietpartijen

Het is onduidelijk wat de aanleiding is voor Perry's tweet. Wellicht verwijst de zangeres naar de recente schietpartijen in de VS, waarbij tientallen mensen omkwamen. Katy, een uitgesproken Democraat en tegenstander van president Donald Trump, riep jaren geleden al op tot strengere wapenwetgeving.

Haar bericht kan ook gaan over minder serieuze zaken, zoals haar jarenlange ruzie met collega Taylor Swift. De twee leefden jarenlang in onmin met elkaar nadat Katy volgens Taylor een paar van haar dansers had ingepikt voor haar eigen tournee. De zangeressen begroeven onlangs de strijdbijl en werkten zelfs samen voor een clip.