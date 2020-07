Katy Perry en Taylor Swift zijn mogelijk verre familie: “Misschien moeten we samen een bloedtest ondergaan” SDE

10 juli 2020

21u42

Bron: ANP 0 Celebrities Zijn Katy Perry (35) en Taylor Swift (30) verre nichtjes van elkaar? Het is een theorie die al een tijdje de ronde doet. Katy heeft op radiozender Capital FM nu voor het eerst op de roddel gereageerd.

.@KatyPerry reacts to fan theories that she and @TaylorSwift13 are distantly related cousins on Capital FM:



“Well we fight like cousins!” pic.twitter.com/qyhzCSiLaa Pop Crave(@ PopCrave) link

Tijdens het gesprek deelde presentator Sian Welby een fan-theorie dat Katy en Taylor negen bloedlijnen verder nichtjes van elkaar zouden zijn. Daarop grapte de ‘Roar’-zangeres: “Wel, we hebben wel ruzie zoals nichtjes!”, verwijzend naar haar jarenlange vete met Taylor, die pas vorig jaar werd bijgelegd.

De theorie is echter niet zo vergezocht als je zou denken. Een fan kwam namelijk tot deze conclusie nadat die de familiegeschiedenis van beide zangeressen had onderzocht met het platform My Heritage. “Wauw, ik moet haar vragen of dit waar is”, reageert Katy, die gelijk oppert om een DNA-test te laten doen. “Misschien moeten we ons bloed laten testen. Dat is cool.”

De ruzie tussen de twee zangeressen begon toen Taylor in 2014 in Rolling Stone vertelde dat Katy haar tournee saboteerde, door haar dansers in te huren. Pas in 2019 legden ze hun ruzie bij. “Het was een heel proces", zei Katy daarover. “Ik stuurde haar letterlijk een olijftak (een universeel teken van vrede, red.) en een briefje waarin ik me verontschuldigde voor mijn aandeel. Ik dacht dat ze de steun wel kon gebruiken. Ik besefte hoeveel we gemeenschappelijk hadden. Er zijn misschien nog vijf andere mensen ter wereld die hetzelfde soort gesprekken kunnen hebben en die kunnen begrijpen waar we vandaan komen. We moeten die gemeenschappelijke dingen en onze vriendschap vieren en er kunnen zijn voor elkaar."

Lees ook:

Katy Perry en Taylor Swift begraven (eindelijk) de strijdbijl



Zo gaat het nu met Taylor Swift en Katy Perry: “Enorm druk, maar we sms’en vaak”