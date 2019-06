Katy Perry en Taylor Swift begraven (eindelijk) de strijdbijl TK

12 juni 2019

07u21

Bron: ANP 0 Celebrities Taylor Swift en Katy Perry hebben hun jarenlange ruzie bijgelegd en dat mag iedereen weten. De twee zangeressen konden al die tijd niet door een deur, maar intussen laten ze iedereen weten dat hun vete voorbij is.

Katy zette een foto op haar Instagram-account met een schaal met koekjes en de tekst 'Peace at Last', oftewel ‘eindelijk vrede’. Ze voegde daar de woorden 'Let's be friends' aan toe, tagde haar rivale en reageerde bovendien met 'dit voelt goed'. Taylor beantwoordde de handreiking met een reeks hartjes.

De zangeressen leefden sinds 2013 in onmin met elkaar, toen Taylor beweerde dat Katy een paar dansers van haar zou hebben ingepikt voor haar eigen tournee. Vorig jaar leek de lucht al een beetje geklaard, toen Perry haar voormalige aartsrivale een olijfboompje had gestuurd, maar nu is er overduidelijk geen vuiltje meer aan de lucht. Er wordt door fans inmiddels al druk gespeculeerd over een eventueel duet van de twee, iets waarover Katy zich al eerder uitliet in de pers. “Waarom ook niet”, antwoordde ze toen haar de vraag in maart gesteld werd.