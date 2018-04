Katy Perry en Orlando Bloom zijn "gelukkiger dan ooit" lva

30 april 2018

02u43

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Nadat Katy Perry en Orlando Bloom, vergezeld door Katy's moeder en haar manager, afgelopen zaterdag een bezoek aan de Paus in Vaticaanstad brachten, weet People Magazine nu te melden "dat de twee elkaar helemaal teruggevonden hebben". Volgens een bron zijn Katy en Orlando "gelukkiger dan ooit en hebben ze elkaar enorm gemist in de tijd dat ze niet meer samen waren".

"Het gaat fantastisch tussen hen, ze gaan er opnieuw voor en dit keer lijken ze bloedserieus wat betreft het hebben van een 'exclusieve' relatie. Hoewel ze hun liefde niet willen verbergen, proberen ze het ook een beetje rustig aan te doen om te voorkomen dat het daardoor wellicht te snel op de klippen kan lopen. Ze willen dit allebei heel erg graag en hebben er alles voor over om deze poging te doen slagen", aldus de insider.

"Orlando was klaar met zijn bestaan als vrijgezel en verlangde naar een meer diepgaande relatie. Het daten met verschillende vrouwen maakte hem niet bepaald gelukkiger en deed hem meer dan ooit beseffen hoe graag hij met Katy samen wilde zijn." Ook Katy is dolgelukkig nu Orlando terug is in haar leven, zo noemde ze hem 'mijn lieveling' in haar Instastory, toen ze verslag deed van hun gezamenlijk bezoek aan de paus.

Een jaar geleden ging het stel uit elkaar omdat ze hun relatie niet konden combineren met hun drukke agenda's.