Katy Perry en Orlando Bloom willen naar Australië emigreren

08 augustus 2020

16u54

Bron: ANP 0 Celebrities Katy Perry en Orlando Bloom overwegen om down-under te gaan. Volgens Orlando denkt het stel er zeker over na om naar Australië te emigreren wanneer hun kleine geboren is. Dat zegt hij in een interview met News Corp.

“Nu we bijna een baby op deze wereld zetten, en ik denk dat iedereen over allerlei ideeën nadenkt, zou ik zeker Australië niet willen afschrijven”, zegt de 43-jarige acteur. Orlando heeft al een 9-jarige zoon met model Miranda Kerr. “Weer vader worden is geweldig, zowel voor mij als voor Katy.”

Het stel zou dit jaar eigenlijk in het huwelijksbootje stappen, maar de bruiloft werd vanwege het coronavirus uitgesteld.