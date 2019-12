Katy Perry en Orlando Bloom stellen hun huwelijk uit KDL

06 december 2019

14u46 0 Celebrities Katy Perry (35) en Orlando Bloom (42) maakten in februari bekend dat ze zich verloofd hadden en het koppel liet niet lang daarna weten dat ze nog dit jaar in het huwelijksbootje willen stappen. Van dat idee zijn ze nu afgestapt.

Katy en Orlando hebben hun huwelijk uitgesteld. Niet omdat er een haar in de boter zit tussen de twee, integendeel zelfs. ‘Ze hebben de datum van hun huwelijk gewoon aangepast omdat de locatie die ze op het oog hadden op hun initiële trouwdatum niet vrij was’, vertelt een vriend van het koppel aan UsWeekly. Nog volgens de vriend willen Katy en Orlando het ook niet bij één trouwfeest houden. Zo organiseren ze een feest in Amerika, maar plannen ze er ook eentje in het buitenland.

Kinderen

Katy zou bovendien ook niet lang na hun huwelijk aan gezinsuitbreiding willen beginnen. ‘Katy wil erg graag een kindje na hun huwelijk’, klinkt het bij diezelfde vriend.

Katy en Orlando begonnen een relatie in 2016 en gingen een jaar later tijdelijk uit elkaar. Voor beiden wordt het hun tweede huwelijk. Orlando heeft ook al een zoon uit zijn huwelijk met model Miranda Kerr.