Katy Perry en Orlando Bloom plannen groots verlovingsfeest

19 februari 2019

07u28

Bron: People 0 Celebrities Katy Perry (34) en Orlando Bloom (42) zijn nog geen week verloofd, maar zijn toch al volop festiviteiten aan het plannen. Over het huwelijksfeest wordt voorlopig nog niet gesproken, maar er zit wel een groot verlovingsfeest voor vrienden en familie aan te komen.

Hoe kan je een verloving beter vieren dan met een reusachtig verlovingsfeest, moet het kersverse koppel gedacht hebben. En dus organiseren ze eerst een feest voor vrienden en familie vooraleer ze aan het echte huwelijksfeest beginnen denken, vertelt een vriend van Bloom aan het magazine People. “Ze zijn nog volop aan het genieten van hun verloving. Ze hebben nog geen details over hun huwelijk bekendgemaakt, maar ze zijn wel een groot verlovingsfeest voor al hun vrienden aan het plannen", vertelt de bron. “Het zal heel speciaal zijn. Ze zijn allebei zo gelukkig en opgewonden dat ze verloofd zijn.”

Volgens de vriend van Bloom, had de acteur serieus over zijn aanzoek nagedacht. “Orlando had dit al een tijdje gepland. Hij wilde dat het speciaal zou zijn.” Bloom vroeg zelfs toestemming aan Perry’s ouders. “Katy’s familie wist dat hij een aanzoek zou doen. Hij praatte er op voorhand over met haar ouders. Maar Katy was erg verrast, en trilde van geluk.”

Een tweede bron liet weten dat, hoewel Perry verrast was met het aanzoek, deze volgende stap er wel zat aan te komen. “Ze waren al een tijdje aan het praten over een verloving. Na hun hereniging voelde Katy zich erg zeker bij Orlando en ze wisten allebei dat het deze keer anders was. Ze maakten van hun relatie een prioriteit en ze vlogen de wereld rond om hun relatie te onderhouden.”