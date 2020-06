Katy Perry en Orlando Bloom hebben nog geen babynaam gekozen: “Ik zal het weten als ik haar zie” MVO

23 juni 2020

06u49 0 Celebrities Aanstaande ouders Katy Perry en Orlando Bloom hebben een aantal namen in gedachten voor hun dochtertje, maar zeggen pas een besluit te nemen nadat de baby geboren is. Dit liet de zangeres weten in een interview met radioshow Karson & Kennedy.

“Ik weet zeker dat als ik haar voor het eerst zie, ze me laat weten welke naam bij haar past,” aldus Katy, die eveneens vertelde hoezeer haar verloofde uitkijkt naar de komst van hun dochter. “Hij heeft al een zoon en krijgt nu dus voor het eerst een meisje. Dat vindt ‘ie helemaal geweldig.”

De zangeres is de afgelopen maanden door allerlei verschillende emoties gegaan, zeker omdat ze zwanger is gedurende de pandemie. “Ik voelde me bang, overweldigd, gelukkig, hysterisch, depressief...alles. Het is een zware tijd waar we wereldwijd doorheen gaan en om juist dan een nieuw leven op de wereld te zetten is heftig.”