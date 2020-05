Katy Perry en John Legend doen mee aan tweede Disney-singalong LOV

07 mei 2020

08u38

Bron: ANP 0 Celebrities Katy Perry (35) en John Legend (41) hebben zich aangesloten bij de sterrencast die op 10 mei meedoet aan de tweede Disney-singalong waarin sterren vanuit huis bekende Disney-liedjes meezingen.

Eerder was al bekend dat sterren als Shakira, Halsey en Christina Aguilera zouden meedoen aan het evenement. Net als bij de eerste Disney-singalong zullen er verrassingsoptredens zijn. Toen verraste Beyoncé de kijkers met het nummer ‘When You Wish Upon A Star’ uit de tekenfilm Pinokkio uit 1940.

Ook werd al bekendgemaakt welke liedjes de artiesten gaan zingen. Zo zal Katy Perry, die in verwachting is van een dochter, heel toepasselijk het liedje ‘Baby Mine’ gaan zingen.