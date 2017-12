Katy Perry eindelijk verlost van stalker MVO/TDS

16u37

Bron: BuzzE 0 EPA Celebrities Een 37-jarige man uit Polen is door een Amerikaanse rechter verboden nog langer in de buurt te komen van zangeres Katy Perry. Hij probeerde haar woensdag te 'verrassen' op het podium tijdens een concert in Miami, maar kon door de beveiligers net op tijd tegen worden gehouden.

Het bleek niet de eerste keer te zijn dat Pavel Jurski zijn idool probeerde te ontmoeten. Hij was de afgelopen drie weken zes maal aanwezig bij een concert en zorgde meermalen voor problemen. "Ik doe alles wat nodig is om met Katy Perry samen te zijn", zei hij tegen de politierechter.

De obsessieve fan bekende ook de zangeres in Chicago te zijn gevolgd naar een restaurant. Of hij toen contact met haar heeft gemaakt is niet bekend. De rechter verklaarde de man schuldig aan stalking, geweldpleging en verzet bij zijn arrestatie.