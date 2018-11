Katy Perry eert overleden ontdekker Redactie

28 november 2018

21u56 0 Celebrities Katy Perry is in rouw na de dood van Angelica Cob-Baehler, de muziekmanager die haar carrière op de rails zette.

Angelica overleed vorige week, maar Katy schrijft in een post op Instagram dat ze zich er eerder niet toe kon zetten iets over haar goede vriendin te posten. Het overlijden heeft Katy erg doen schrikken. De zangeres laat weten niet te geloven dat mensen echt doodgaan. "Ze moest dat lichaam gewoon verlaten", aldus de zangeres over haar ontdekker, die al ruim een jaar tegen kanker vocht.

De huidige zakenpartner van Angelica maakte vorige week bekend dat de moeder van twee jonge kinderen op 47-jarige leeftijd was overleden aan de ziekte. Volgens Billboard prees hij in een mededeling aan medewerkers en bekenden de inzet van Katy in het afgelopen jaar. "Ik wil hierbij vertellen dat de artiest die zij maakte, Katy Perry, geweldig voor haar was toen ze ziek werd. Katy heeft ongelooflijke dingen gedaan voor haar vriendin. Ik ken Katy niet maar hou van haar omdat ze die zeldzame persoon was die niet degene vergat die ooit in haar geloofde en voor haar vocht."

In haar Instagrampost vraagt de zangeres haar fans en bekenden om een donatie aan het favoriete goede doel van Angelica. Ze eindigt haar bericht met: "Ze mag dan niet meer hier zijn, maar ze zal nooit vergeten worden. En maak je geen zorgen mijn engel, we zullen er zijn voor Chapman en de meisjes.”