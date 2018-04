Katy Perry bevestigt het: "Ja, ik ben weer samen met Orlando Bloom" MVO

25 april 2018

Katy Perry heeft voor het eerst gesproken over haar opnieuw aangewakkerde relatie met Orlando Bloom, met wie ze een jaar geleden uit elkaar ging. "Ik ben erg gelukkig", glundert ze.

In een American Idol-interview met juryladen Luke Bryan en Lionel Richie sprak de zangeres zich uit over haar liefdesstatus: "Ja, ik heb wel degelijk een partner op dit moment. Hij maakt me heel gelukkig." Daarmee bevestigt ze dat ze officieel weer een koppel vormt met Orlando Bloom. De twee flirten al een tijdje terug op sociale media en werden al verschillende keren samen in het openbaar gezien.

Al sinds februari bevestigden insiders dat het paar hun relatie graag een tweede kans wilde geven, maar nu is het dan eindelijk zover. Fans hoeven enkel nog af te wachten wanneer de twee voor het eerst weer samen op de rode loper verschijnen - de ongeschreven Hollywood-wet voor het aankondigen van vaste relaties.