Katy Perry beschuldigd van seksueel wangedrag

14 augustus 2020

18u48

Katy Perry (35) heeft gereageerd op beschuldigingen van seksueel wangedrag die tegen haar gericht zijn. Een danser beweert dat ze zijn broek en ondergoed uittrok tijdens de opnames van een videoclip.

In een interview met The Guardian werd de Amerikaanse wat gevraagd over de beschuldigingen, maar ze bleef er vaag over.

Katy werd door één van de dansers in de clip van haar nummer ‘Teenage Dream’ beschuldigd van seksueel wangedrag. Josh Kloss zegt dat de zangeres zijn broek en ondergoed heeft uitgetrokken voor het oog van een groep omstaanders. Later claimde een Russische presentatrice dat Katy zich aan haar had opgedrongen.

“Ik denk dat we in een wereld leven waarin iedereen alles kan zeggen”, reageert de zangeres. Volgens de zangeres worden zulke verhalen te weinig onderzocht voordat ze de wereld in geslingerd worden. “Ik wil niet zeggen dat je schuldig bent totdat het tegendeel is bewezen, maar er zijn totaal geen controles.”

“Ik reageer niet op alle dingen die over me gezegd worden,” besluit ze. “Want als ik dat wel doe, dan zou ik gaan welles-nietesen over mijn hele leven.”