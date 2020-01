Katja Schuurman reageert op leugens over privéleven: “Ik wil dat deze negativiteit stopt” SDE

06 januari 2020

14u39

Katja Schuurman (44) heeft op Instagram openlijk gereageerd op de roddels die over haar privéleven de ronde doen. Daarnaast roept de Nederlandse presentatrice de media op om geen leugens meer over haar te schrijven.

“Kunnen de leugens over mij alsjeblieft ophouden”, begint Katja Schuurman haar oproep op Instagram. “Ik ben niet van steen. En mijn omgeving ook niet. De verhalen zijn ongelooflijk kwetsend, ze maken me heel erg verdrietig en zeker ook gefrustreerd en boos, omdat ik me machteloos voel tegenover zoveel negatief geweld.” Vervolgens schrijft ze: “Wat ik nu ga doen, gaat in tegen wie ik ben en waar ik voor sta; namelijk dat ik überhaupt serieus reageer (nog een keer) op alle walgelijke beweringen van de laatste tijd. Maar ik doe het, omdat ik wil dat deze negativiteit stopt, voor mezelf, en voor de mensen waar ik van houd."

En dus ontkracht Katja enkele hardnekkige roddels die recent de ronde deden. “1) Ik heb geen seksverslaving. Ik ben dus ook nooit naar een kliniek geweest om hiervan af te komen", klinkt het. “2) Ik heb géén seks gehad aan boord van de KLM vlucht van Johannesburg naar huis. 3) Ik heb geen vliegverbod, nooit gehad, en ook heb ik geen enkele restrictie als ik een KLM vlucht wil boeken en online in wil checken."

Katja vermoedt dat ze in het verleden té openhartig is geweest over haar privéleven. “Ik heb lang geleden de keuze gemaakt open te zijn over hoe ik leef en de keuzes die ik maak - ook als die afwijkend waren van de heersende norm- omdat ik, al 25 jaar levend onder een vergrootglas, mezelf vrij wilde voelen. Achteraf ben ik wellicht te open geweest, want ik heb mezelf te kwetsbaar gemaakt, en te aantrekkelijk voor roddel en spannende verhalen. Nogmaals: alsjeblieft, ik wil alleen maar liefde en mooie dingen. Ik wil het smeken: stop. Laten we de wereld zachter en liever maken, niet lelijker.”