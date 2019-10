Katja Schuurman achterna: ook deze beroemdheden kozen voor de ‘vrije liefde’ SDE

03 oktober 2019

16u00 2 Celebrities Katja Schuurman vertelde in ‘Bedgeheimen’ openhartig over de open relatie die ze er met haar echtgenoot op nahoudt. Maar ze is niet de enige beroemdheid die wel eens een extra persoon in de relatie uitnodigt. Ook deze beroemdheden geloven niet al te zeer in monogamie.

Megan Fox en Brian Austin Green

Hoewel de twee acteurs het nooit bevestigd hebben, zouden Megan Fox en Brian Austin Green er een open relatie op nahouden. In 2009 vertelde een ingewijde aan de New York Daily News: “Ze hebben besloten om een open relatie te hebben.” Al is het wel een bijzondere versie: “Megan mag andere mannen ontmoeten, maar Brian mag absoluut geen relatie hebben met iemand anders.” Het koppel trouwde in 2010 en heeft drie kinderen samen.

Tilda Swinton en John Byrne

Actrice Tilda Swinton vertelt in de media openhartig over haar open relatie met echtgenoot John Byrne, met wie ze een tweeling heeft. Zowel zij als haar man hebben een extra relatie: Tilda met kunstenaar Sandro Kopp en John met een vrouw die naar de naam Jeanine luistert. “Het lijkt misschien vreemd, maar dit is het beste voor de kinderen", vertelde Tilda daarover. “Ik probeer het niet te promoten als een of andere radicale levenswijze. Maar voor mij is dit een gezonde situatie.” En aan de Daily Mail zei ze: “Eigenlijk is het heel saai. De vader van mijn kinderen en ik zijn goede vrienden en ik zit nu ook in een erg gelukkige andere relatie. En we zijn allemaal goede vrienden. Het is een gelukkige situatie. Het leven hoeft niet ingewikkeld te zijn.” Hoewel Tilda en John niet écht meer een relatie hebben, wonen ze nog wel samen - met de kinderen én met Sandro.

Ethan Hawke en Ryan Hawke

Ethan Hawke trouwde in 2008 met Ryan. Het koppel leerde elkaar op een nogal ongemakkelijke manier kennen: Ryan was de nanny van Ethans kinderen toen die nog getrouwd was met Uma Thurman. Ondanks hun moeilijke begin hebben Ethan en Ryan een gelukkig huwelijk, zij het geen monogaam. “Mensen hebben zo’n kinderachtig idee over monogamie en trouw", liet hij optekenen. “Hij is vreemdgegaan, dus hij is slecht, zij is vreemdgegaan, dus zij is slecht. Maar we moeten beseffen dat onze soort niet monogaam is. Je kan je relatie niet baseren op seksuele trouw.”

Tom Ford en Richard Buckley

Ook mode-ontwerper Tom Ford gelooft niet in het concept monogamie. Hij trouwde in 2014 met journalist Richard Buckley, maar liet weten dat ze beiden toch eerder een open relatie verkiezen. “Ik denk dat monogamie artificieel is”, vertelde hij in een interview. “Ik denk niet dat het iets is dat natuurlijk is voor ons.”

Ashton Kutcher en Demi Moore

Ze zijn intussen al jaren gescheiden, maar Ashton Kutcher en Demi Moore zouden ook een open relatie gehad hebben. “Iedereen in Hollywood had weet van hun regeling, maar ze konden het geheim houden voor het publiek”, vertelde een ingewijde in 2011 aan Star magazine. En dat werd onlangs door Demi zelf bevestigd in haar biografie ‘Inside Out’. Ashton zou geobsedeerd zijn geweest door triootjes, iets waar ze mee instemde. Later kreeg ze spijt van die beslissing. “Ik wilde hem tonen hoe geweldig en leuk ik kon zijn”, klinkt het in het boek. Na twee triootjes besefte ze dat ze de verkeerde keuze gemaakt had. Kutcher gebruikte hun uitdagende seksleven als een excuus om vreemd te gaan. “Omdat we een derde persoon in onze relatie hadden toegelaten, waren de grenzen vervaagd, vond Ashton. Hij vond dat zijn ontrouw daardoor gedeeltelijk werd goedgepraat. Ik voelde me misselijk toen hij dat zei.”

Oproep

