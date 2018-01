Katja Retsin maakt haar acteerdebuut aan zijde van echtgenoot Jan Schepens MVO

In de nieuwe musical 'Dolfje Weerwolfje' staan Jan Schepens en Katja Retsin samen op het podium, het is dan ook het acteerdebuut van Katja Retsin.

Katja en Jan zullen hun opwachting maken in 'Doflje Weerolfje', een musical in het teken van de gelijknamige boeken.

Het verhaal: Dolfje is een doodgewone jongen van bijna zeven. Alhoewel, gewoon? Op de nacht voor zijn zevende verjaardag gebeurt er iets heel bijzonders. Dolfje verandert… In het kille maanlicht veranderen zijn handen in kleine klauwen, op zijn hoofd groeien twee punt-oren en hij krijgt een witte staart. Dolfje is een weerwolf geworden, met alle gevolgen van dien.

Dagmar Liekens staat in voor de choreografie en staging. Ondertussen zijn er al meer dan 4.000 tickets de deur uit en komen er binnenkort extra voorstellingen door het grote succes. De voorstelling zal te gast zijn in meer dan 15 theaters in Vlaanderen vanaf midden april tot eind juni 2018. Concrete data volgen binnenkort.

