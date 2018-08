Katie Price wil haar levensverhaal verkopen MVO

08 augustus 2018

10u43 0 Celebrities Katie Price zit diep in de schulden en wendt alles aan om daar uit te komen. Met het verkopen van haar levensverhaal, dat verfilmd zou moeten worden, denkt de Engelse een heel eind te komen.

Katie zou een schuld van 700.000 euro hebben en daardoor is het voormalig glamourmodel genoodzaakt actie te ondernemen. Haar bewogen leven, met drie mislukte huwelijken, zou genoeg drama moeten bieden voor een film, denkt Katie. "Ze is ervan overtuigd dat mensen in de rij staan om haar verhaal te horen en zien," aldus een insider. "Naast haar huwelijken en scheidingen heeft ze ook bijna-dood ervaringen gehad en is ze bedrogen. Daarom heeft ze haar team gepolst om te kijken of er interesse is om dit te verfilmen. Daarmee hoopt ze een groot deel van haar schulden weg te werken."

Eerder deze week maakte ze bekend seksspeeltjes te gaan verkopen en daarmee haar voormalig alterego Jordan nieuw leven in te blazen. "Katie zei tegen mij dat wanneer al het andere misgaat, seks nog altijd verkoopt", vertelt een insider. "Dat is hoe ze het gaat spelen. Ze haalt Jordan terug om haar financiën te herstellen. Ze zei dat het logisch was om weer terug te gaan naar haar oude imago. Jordan bezorgde haar roem en ze is ervan overtuigd dat Jordan haar zal redden."

Price begon haar carrière als glamourmodel onder de naam Jordan. Nadat haar televisiecarrière in 2004 van de grond kwam door haar deelname aan het realityprogramma 'I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!' ging ze over op haar echte naam.