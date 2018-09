Katie Price opgenomen in afkickkliniek: "Ze maakt zichzelf al jaren kapot" TK

23 september 2018

13u54

Bron: ANP 0 Celebrities Katie Price heeft zich vanmorgen gemeld bij een afkickkliniek. Daar wordt het 40-jarige glamourmodel behandeld voor een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en haar drank- en drugsmisbruik.

Familie en vrienden van Katie confronteerden haar met beelden van eerder deze maand waarin ze met twee mannen feest die ze net heeft ontmoet en rapt dat ze van cocaïne houdt. Hierop barstte de talkshowpresentatrice in tranen uit en gaf ze toe hulp nodig te hebben. Tijdens een bezoek aan de Londense verslavingskliniek The Priory afgelopen week werd PTSS vastgesteld.

"Katie is zelf haar ergste vijand en heeft zich op bepaalde momenten als een idioot gedragen, en ze maakt zichzelf al jaren kapot", zegt Katie's moeder Amy tegen The Sun. "Zien wat Katie doormaakt en hoe ze is behandeld, doet mij en mijn familie pijn. Geen enkele ouder wil zijn kind zo behandeld zien worden en ze uit elkaar zien vallen, en zich daarbij machteloos voelen. Het is ondraaglijk."

Leven in puin

Volgens Amy wordt Katie constant beoordeeld op alles in haar leven. "Niemand kan die druk aan zonder er aan onderdoor te gaan. Natuurlijk heeft ze zelf voor de schijnwerpers gekozen, maar ze moet met eindeloze aanvallen omgaan en met mijn ziekte." Naast de druk van een publiek leven en de kankerdiagnose van haar moeder, worstelt Katie met een dreigend faillissement, de scheiding van haar derde man Kieran Hayler en het hoederecht over haar kinderen met Peter Andre. "Ik ben opgelucht dat Kate heeft toegegeven dat ze hulp nodig heeft", voegt Amy toe. "Het is beangstigend om haar zo verloren te zien."

Donderdag had ze alvast een kennismakingsgesprek met haar artsen. Katie wordt overdag behandeld in de kliniek en mag 's avonds naar huis om voor haar vijf kinderen te zorgen. Ze mag niet op social media en haar telefoon werd afgenomen. Volgt Katie de strenge regels van de kliniek niet, dan wordt ze alsnog volledig opgenomen.

Katie heeft de breuk met Peter Andre nooit verwerkt, zegt een vriend. "Op een bepaald punt had ze het allemaal: sterrenstatus, geld, familie en geluk. Wanhopig probeert ze dat nu terug te krijgen. Al jarenlang is ze diep ongelukkig. Katie gebruikt cocaïne en drank om de leegte op te vullen. Dat ze eindelijk hulp zoekt na maanden op haar inpraten, is een grote stap voorwaarts."