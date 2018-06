Katie Holmes spreekt voor het eerst over relatie met Jamie Foxx: "Nee, we zijn niét uit elkaar" MVO

29 juni 2018

08u32 3 Celebrities Deze week woensdag rapporteerden de Amerikaanse media dat Katie Holmes (39) en Jamie Foxx (50) een punt achter hun relatie hadden gezet. "Niets van aan", reageert Katie. Het is de eerste keer dat ze over haar relatie praat.

De twee worden al sinds 2013 aan elkaar gelinkt, maar Holmes en Foxx hebben hun relatie nog nooit officieel bevestigd. In 2017 maakten ze hun relatie wél openbaar door hand in hand over het strand te lopen. Sindsdien worden ze wel vaker samen in het openbaar gezien.

Katie's woordvoerder, Leslie Sloane, gaf een statement aan de media. "Katie wil laten weten dat de geruchten over een breuk 100% gelogen zijn", klinkt het kort en bondig.

Eerder was Holmas van 2006 tot 2012 gehuwd met acteur Tom Cruise, met wie ze een dochter, Suri (12), deelt.